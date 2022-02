Ford Ranger Raptor | pick up estremo al retrogusto GT

(Di martedì 22 febbraio 2022) Come la F150, anche laha la sua versione. Per il 2023 l’Ovale Blu presenta la sua nuova versione, che sarà presente anche sul mercato europeo. Dotata dal motore EcoBoost con doppio turbo, laeredita una tecnologia inedita dalla supercar GT, la cui produzione terminerà questo dicembre. Una tecnologia in comune

Advertising

telodogratis : Ford Ranger Raptor, con la nuova generazione arriva un V6 da 288 CV - HDmotori : Ford Ranger Raptor, con la nuova generazione arriva un V6 da 288 CV - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: Nuovo #Ford #Ranger #Raptor: l'evoluzione del pick-up top di gamma [FOTO e VIDEO] - motorionline : Nuovo #Ford #Ranger #Raptor: l'evoluzione del pick-up top di gamma [FOTO e VIDEO] - viaggiareonthe1 : Ford Ranger Raptor - Il pick-up dell'Ovale Blu sfodera i muscoli con un V6 da 290 CV - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Ford Ranger

Sviluppato daPerformance, la nuova generazione delRaptor può contare su miglioramenti al livello del telaio e della trasmissione. Inoltre, dispone di un potente motore a benzina ...Raptor (2022) 34 V6 benzina per iniziare, poi anche diesel. Si parte di diritto dal motore, che per questa applicazione ha beneficiato della messa a punto dei tecnici diPerformance. ...Dopo aver portato al debutto la nuova generazione del suo Ranger, Ford ha svelato anche la nuova versione Raptor del pickup. Il marchio americano, parlando di questo suo nuovo modello, racconta che è ...La Ford ha svelato il Ranger Raptor, variante estrema del suo pick-up doppia cabina che sarà in vendita anche in Europa nei prossimi mesi: le prime consegne sono previste in estate. Caratterizzato da ...