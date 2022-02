Espulso per aver copiato un compito: Claudio Mandia si sarebbe suicidato mentre era in isolamento (Di martedì 22 febbraio 2022) Quando ieri erano trapelate alcune dichiarazioni che i genitori di Claudio Mandia avevano rilasciato attraverso i loro legali, non si è capito molto di quello che volessero dire i familiari del giovane studente di Battipaglia che studiava a New York. “Trattamento inimmaginabile” con queste parole avevano commentato l’atteggiamento della dirigenza del College nei confronti di Claudio; parole che però non sembravano lasciar intendere che il ragazzo fosse morto per una causa naturale. Oggi, dopo che la ricostruzione drammatica dei fatti emerge, quelle parole acquistano tutto un altro senso. Secondo quanto si apprende da fonti attendibili, Claudio si sarebbe tolto la vita. Si sarebbe suicidato, poche ore prima dell’arrivo dei suoi genitori. Non ce l’ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) Quando ieri erano trapelate alcune dichiarazioni che i genitori diavevano rilasciato attrso i loro legali, non si è capito molto di quello che volessero dire i familiari del giovane studente di Battipaglia che studiava a New York. “Trattamento inimmaginabile” con queste parole avevano commentato l’atteggiamento della dirigenza del College nei confronti di; parole che però non sembravano lasciar intendere che il ragazzo fosse morto per una causa naturale. Oggi, dopo che la ricostruzione drammatica dei fatti emerge, quelle parole acquistano tutto un altro senso. Secondo quanto si apprende da fonti attendibili,sitolto la vita. Si, poche ore prima dell’arrivo dei suoi genitori. Non ce l’ha ...

Advertising

acffiorentina : ?? | CARTELLINO ROSSO Espulso per proteste l'allenatore dell'Atalanta Gasperini. #ForzaViola ?? #FiorentinaAtalanta - Corriere : «Claudio Mandia si è suicidato». Punito con tre giorni in isolamento per aver copiato - CB_Ignoranza : - Sotto di due gol a fine primo tempo, butta dentro un 2002 ed un 2003 che gli risolvono la partita; - Viene espuls… - LordGalurd : RT @AleTav3r_: Zinedine Zidane espulso per un fallo ai danni di Massimiliano Allegri. - Daniele_Manca : «Claudio Mandia si è suicidato»: tre giorni in isolamento e espulso dal college per aver copiato un test (il ragazz… -