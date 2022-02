Esiste un pulsante segreto dell’iPhone: il trucco svelato dalla tiktoker (Di martedì 22 febbraio 2022) La tiktoker @ellieawesometech ha svelato un pulsante segreto dell’iPhone che pochi conoscono, il Back Tap, che permette di avviare in modo molto veloce qualsiasi app scaricata sul telefono tramite il logo stesso della Apple. Un vero colpo di genio della Apple, finora rimasto nascosto ai più. La funzione Back Tap è disponibile per tutte le versioni di iPhone partendo da iOS 14 ed è stata introdotta da Apple nel settembre 2020. La funzione deve essere configurata manualmente per essere attivata e il procedimento è piuttosto semplice: entrando in Impostazioni, occorre selezionare la voce Accessibilità, poi cliccare su Tocco e alla fine Tocco posteriore. Bisogna poi selezionare una delle due possibili opzioni, doppio tocco o triplo tocco, in modo da far corrispondere al segnale digitale l’attivazione ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 22 febbraio 2022) La@ellieawesometech haunche pochi conoscono, il Back Tap, che permette di avviare in modo molto veloce qualsiasi app scaricata sul telefono tramite il logo stesso della Apple. Un vero colpo di genio della Apple, finora rimasto nascosto ai più. La funzione Back Tap è disponibile per tutte le versioni di iPhone partendo da iOS 14 ed è stata introdotta da Apple nel settembre 2020. La funzione deve essere configurata manualmente per essere attivata e il procedimento è piuttosto semplice: entrando in Impostazioni, occorre selezionare la voce Accessibilità, poi cliccare su Tocco e alla fine Tocco posteriore. Bisogna poi selezionare una delle due possibili opzioni, doppio tocco o triplo tocco, in modo da far corrispondere al segnale digitale l’attivazione ...

Advertising

befabeeo : Perché non esiste il pulsante 'SKIP INTRO' per il lunedì? - luis31619540 : Ma perché su Google Maps non esiste un pulsante fai esplodere Salerno e tutti i suoi abitanti. Sarebbe davvero un p… - makxhwa : @easyminho esiste il pulsante blocca e io so come usarlo - Livia_DiGioia : RT @intromadz: “Esiste per tutti un pulsante OFF. Spegnersi per se stessi e mai per qualcuno. Un momento, andare in pausa, ricominciare a r… - ohitsjustAle : RT @intromadz: “Esiste per tutti un pulsante OFF. Spegnersi per se stessi e mai per qualcuno. Un momento, andare in pausa, ricominciare a r… -

Ultime Notizie dalla rete : Esiste pulsante Casobet Casino è sicuro? La pagina di gioco responsabile della piattaforma Casobet è vuota e non esiste una sezione di ... è piacevolmente molto semplice in quanto il pulsante di iscrizione è presente nell'angolo in alto a ...

Come aggiornare Outlook In alternativa, puoi visitare la pagina di Outlook su Microsoft Store e cliccare sul pulsante di ... Non esiste però una procedura automatica, a meno che non si utilizzi Outlook 365 . Se vuoi passare ...

Esiste un pulsante segreto dell'iPhone: il trucco svelato dalla tiktoker News – Roba da Donne iPhone ha un pulsante segreto: ecco come attivarlo e a cosa serve Pochi lo sanno, ma quasi ogni iPhone, lo smartphone di casa Apple, ha un pulsante segreto: scopriamo come attivarlo e a cosa serve realmente. Quanti di voi sono in possesso di un iPhone, il noto ...

La pagina di gioco responsabile della piattaforma Casobet è vuota e nonuna sezione di ... è piacevolmente molto semplice in quanto ildi iscrizione è presente nell'angolo in alto a ...In alternativa, puoi visitare la pagina di Outlook su Microsoft Store e cliccare suldi ... Nonperò una procedura automatica, a meno che non si utilizzi Outlook 365 . Se vuoi passare ...Pochi lo sanno, ma quasi ogni iPhone, lo smartphone di casa Apple, ha un pulsante segreto: scopriamo come attivarlo e a cosa serve realmente. Quanti di voi sono in possesso di un iPhone, il noto ...