Elisa, grande novità dopo Sanremo: l'annuncio via social (Di martedì 22 febbraio 2022) Elisa annuncia il ritorno sul palco: la cantante reduce dal secondo posto di Sanremo 2022 sarà direttrice artistica a Verona Ritornata lo scorso febbraio in TV per prendere parte al Festival di Sanremo, Elisa non ha più alcuna voglia di fermarsi. Mentre prosegue l'ondata di successo di O forse sei tu, bellissimo brano che si è classificato secondo nella kermesse condotta da Amadeus, alle spalle solamente della irraggiungibile Brividi di Mahmood e Blanco. Nelle scorse ore Elisa Toffoli ha fatto un annuncio molto importante per tutti i suoi fan, sparsi ovunque nel mondo. La grande artista sarà la direttrice artistica di Heroes Festival 2022, la terza edizione della manifestazione che quest'anno avrà luogo dal 28 maggio al 31 maggio in Arena a Verona. Per quanto riguarda questa edizione ...

