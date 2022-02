È in vendita l'attico di New York appartenuto a Britney Spears e a Cher (Di martedì 22 febbraio 2022) 360 metri quadrati, con finiture extralusso e un terrazzo di (altri) 40 metri quadrati con vista sull'Empire State Building e sui tramonti più romantici della Grande Mela Leggi su vanityfair (Di martedì 22 febbraio 2022) 360 metri quadrati, con finiture extralusso e un terrazzo di (altri) 40 metri quadrati con vista sull'Empire State Building e sui tramonti più romantici della Grande Mela

Advertising

CCHRomaIT : Attico di Prestigio al #Ghetto con Terrazzi ?? - cercasicasait : Attico Mansarda in Vendita a Pineto (TE) Pineto 120000€ | 55mq | 3 locali | classe D | CC141052833: Fai click sott… - ATTICO_agenzia : ???????????????Cerco VILLETTA schiera/ Bifa / singola in vendita a Rovigo Max 1/2 km dal centro , Max 180'000 ?? Per… - cercasicasait : Attico Mansarda in Vendita a Capraia e Limite (FI) 215000€ | 80mq | 3 locali | classe E | CC141044280: Fai click… - cercasicasait : Attico Mansarda in Vendita a Bologna (BO) Bologna 1300000€ | 430mq | 9 locali | CC140991901: Fai click sotto per m… -

Ultime Notizie dalla rete : vendita attico Real estate: le più belle case in vendita questa settimana Rieccoci qui per il consueto appuntamento con le case più belle in vendita questa settimana . Il nostro tour immobiliare oggi fa tappa in Spagna, Francia, Inghilterra ... L'attico di un famoso regista a ...

Ecco la mappa mondiale del vivere tra le nuvole In Italia svetta Milano dove il Bosco Verticale parte da 14.500 euro al metro. Il top a New York con Central Park Tower dove è in vendita un attico a 133 milioni Sempre più in alto, anche per viverci. La voglia di essere in cima allo skyline delle città aumenta sempre più e con essa si sviluppano nuovi grattacieli. E, ...

È in vendita l'attico di New York appartenuto a Britney Spears e a Cher Vanity Fair Italia Attico in vendita Polaveno E' un affare! Nuovo trilocale con travi a vista posto al secondo ed ultimo piano di una piccola, recente palazzina con i balconi che affacciano sul verde: ...

All'asta il mega attico sopra Tiffany & Co. Concierge Auctions, la società immobiliare specializzata nelle aste di immobili di lusso che si occupa della vendita all'incanto del mega attico, tiene a sottolineare che una trentina di miliardari ...

Rieccoci qui per il consueto appuntamento con le case più belle inquesta settimana . Il nostro tour immobiliare oggi fa tappa in Spagna, Francia, Inghilterra ... L'di un famoso regista a ...In Italia svetta Milano dove il Bosco Verticale parte da 14.500 euro al metro. Il top a New York con Central Park Tower dove è inuna 133 milioni Sempre più in alto, anche per viverci. La voglia di essere in cima allo skyline delle città aumenta sempre più e con essa si sviluppano nuovi grattacieli. E, ...E' un affare! Nuovo trilocale con travi a vista posto al secondo ed ultimo piano di una piccola, recente palazzina con i balconi che affacciano sul verde: ...Concierge Auctions, la società immobiliare specializzata nelle aste di immobili di lusso che si occupa della vendita all'incanto del mega attico, tiene a sottolineare che una trentina di miliardari ...