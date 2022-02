Deceduto a New York, gli amici di Claudio: “Siamo sconvolti” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – “Non conoscevo personalmente Claudio ma ho avuto modo di sentire nelle ultime ore alcuni suoi amici. Sono sconvolti“. Lo dice Lorenzo Forlano, delegato del Forum dei Giovani del Comune di Battipaglia, il comune della Piana del Sele dove viveva Claudio Mandia, il giovane morto un giorno prima del suo 18mo compleanno in un college di New York, dove stava proseguendo gli studi superiori che aveva iniziato presso il locale liceo scientifico. “Tutti lo descrivono come una persona dolce, solare. I suoi amici non riescono ancora a credere che sia avvenuta una tragedia del genere “, prosegue Forlano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – “Non conoscevo personalmentema ho avuto modo di sentire nelle ultime ore alcuni suoi. Sono“. Lo dice Lorenzo Forlano, delegato del Forum dei Giovani del Comune di Battipaglia, il comune della Piana del Sele dove vivevaMandia, il giovane morto un giorno prima del suo 18mo compleanno in un college di New, dove stava proseguendo gli studi superiori che aveva iniziato presso il locale liceo scientifico. “Tutti lo descrivono come una persona dolce, solare. I suoinon riescono ancora a credere che sia avvenuta una tragedia del genere “, prosegue Forlano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

