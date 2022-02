CNHI | Incisa | zero debiti in 2023 | 4 | 4 mld per M&A o dividendi

(Di martedì 22 febbraio 2022) Cnh Industrial stima al 2024 ricavi per il settore agricolo fra 16,5 mld e 17,5 mld di dollari con un adjusted ebit margin del 14,5 - 15,5%, per il settore costruzioni fra 3,7 e 4,5 miliardi con un ...

Ultime Notizie dalla rete : CNHI Incisa

Agenzia askanews

"L'obiettivo è di arrivare al 2023 con un indebitamento pari a zero", ha concluso Oddone. 22 febbraio 2022CNH Industrial N. V. (NYSE:/ MI:) ha annunciato l'adozione di una nuova struttura strategica come parte integrante della ... President Financial Services Oddone, President Le seguenti ...Milano, 22 feb. (askanews) - Cnh Industrial stima al 2024 ricavi per il settore agricolo fra 16,5 mld e 17,5 mld di dollari con un adjusted ...Roma, 22 feb.- (Adnkronos) - Al 2024, grazie a una crescita annua intorno al 10%, Cnh Industrial "punta a un utile netto di 2,3 miliardi di dollari, pari a 1,7 dollari per azione, con 4,4 miliardi di ...