Binario est

(Di martedì 22 febbraio 2022) Come tutte le invenzioni, anche la ferrovia si è dovuta adattare al tempo. Nata come un “mito di progresso” (come cantava Guccini ne “La locomotiva”), ha perso il suo prestigio di mezzo più veloce per acquistare un nuovo fascino: nel mondo frenetico e connesso di oggi, i treni sono un modo romantico di viaggiare. E, in alcuni paesi, l’unico. Lo sa bene Marco Carlone, videoreporter e fotografo, innamorato con la stessa intensità tanto dei treni quanto dei paesi a est di Trieste. Due passioni che, in , diventano un diario/reportage/racconto di viaggio dall’Albania all’Ucraina passando per Bosnia, Croazia, Moldavia, Bulgaria e Romania. Lui stesso, nel “lungo prologo, per niente balcanico” al libro, scrive: “Chi ha inventato il treno l’ha fatto per permettere a qualche scrittore in difficoltà di trovare idee per i suoi racconti. Io non sono uno scrittore, ma su di me i treni hanno un ...