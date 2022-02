Beppe Furino colpito da una emorragia cerebrale (Di martedì 22 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM La notizia è giunta nella giornata di oggi, proprio nel giorno della partita di Champions della sua amata Juventus. Il mitico Beppe Furino, ex capitano dei bianconeri e bandiera per 15 anni, è stato colpito da una emorragia cerebrale. Come riporta l’Ansa, le sue condizioni sono gravi ma stabili ed è ricoverato nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Furino è stato l’uomo capace di vincere 8 scudetti in una carriera ventennale. Centrocampista deciso e duro, mediano d’altri tempi nella mitica Juventus degli anni ’70. Vinse anche la prima competizione europea nella storia dei torinesi, quella Uefa conquistata contro l’Athletic Bilbao nel 1977. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 22 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM La notizia è giunta nella giornata di oggi, proprio nel giorno della partita di Champions della sua amata Juventus. Il mitico, ex capitano dei bianconeri e bandiera per 15 anni, è statoda una. Come riporta l’Ansa, le sue condizioni sono gravi ma stabili ed è ricoverato nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri.è stato l’uomo capace di vincere 8 scudetti in una carriera ventennale. Centrocampista deciso e duro, mediano d’altri tempi nella mitica Juventus degli anni ’70. Vinse anche la prima competizione europea nella storia dei torinesi, quella Uefa conquistata contro l’Athletic Bilbao nel 1977. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

