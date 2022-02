ATTENZIONE : finta Email INPS. Non aprire allegato e cestinare subito (Di martedì 22 febbraio 2022) ATTENZIONE : finta Email dell’Istituto di Previdenza Sociale INPS. Non aprire allegato e cestinare subitoATTENZIONE perchè in queste ore è in corso una NUOVA campagna di finte Email INPS con allegato un file contenente un pericoloso virus. Non aprire il messaggio ma cestinarlo direttamente Ecco il contenuto : Gentile contribuente, Le notifichiamo che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto , corrisposta il 14.01.2021 , per il seguente motivo : Lei non ha fornito la documentazione che le è stata domandata il 03.01.2021 e, pertanto , non è stato possibile procedere all’accertamento del diritto alla prestazione. Le Comunichiamo inoltre che, nel caso in cui ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 22 febbraio 2022)dell’Istituto di Previdenza Sociale. Nonperchè in queste ore è in corso una NUOVA campagna di finteconun file contenente un pericoloso virus. Nonil messaggio ma cestinarlo direttamente Ecco il contenuto : Gentile contribuente, Le notifichiamo che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto , corrisposta il 14.01.2021 , per il seguente motivo : Lei non ha fornito la documentazione che le è stata domandata il 03.01.2021 e, pertanto , non è stato possibile procedere all’accertamento del diritto alla prestazione. Le Comunichiamo inoltre che, nel caso in cui ...

