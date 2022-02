Ucraina, «Bombe sui filo-russi». Kiev: cercano l?incidente (Di martedì 22 febbraio 2022) Putin parla di «massicci bombardamenti» da parte degli ucraini contro i ribelli filorussi nel Donbass. I suoi generali denunciano che gli ucraini hanno preso di mira lo stesso territorio... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 febbraio 2022) Putin parla di «massicci bombardamenti» da parte degli ucraini contro i ribellinel Donbass. I suoi generali denunciano che gli ucraini hanno preso di mira lo stesso territorio...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Bombe Ucraina, 'Bombe sui filo - russi'. Kiev: cercano l'incidente ... o l'artiglieria pesante che lancerebbe missili e bombe contro la popolazione di lingua russa. ... per arrivare a Valuyki, a 15 chilometri dal confine con l'Ucraina del nord est. I 30 mila soldati e ...

Russia - Ucraina, Putin riconosce il Donbass. Ue: "Reagiremo con fermezza" ...in queste ore una situazione di altissima tensione per la crisi in Ucraina. Il Donbass secondo queste testimonianze sarebbe in emergenza umanitaria con migliaia di profughi e sfollati sotto le bombe ...

Ucraina, «Bombe sui filo-russi». Kiev: cercano l'incidente ilmattino.it

Bombe e fake news. La guerra fantasma incendia il Donbass. "Obiettivo è il caos" «La popolazione del Donbass ha paura di un attacco ucraino e il resto del Paese teme l'invasione di Mosca. Ho parlato con parenti e amici nelle zone separatiste e si sta alimentando artificialmente la ...

