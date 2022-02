Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Blinken: Biden pronto a incontrare Putin in ogni momento #blinken #donbass #joebiden #eliseo… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Blinken: 'La Russia potrebbe usare anche armi chimiche' #ucraina #russia #usa #blinken #armichimiche… - MediasetTgcom24 : La Lituania invia all'Ucraina i missili anti-aerei Stinger #russia #volodymyrzelensky #crisiucraina #kiev… - FrontieraRieti : Pressing diplomatico no-stop. Alta tensione, Kiev esclude imminente invasione. Giovedì il vertice tra il segretario… - CirianiCarlo : RT @siamozeta: ???????????? Crisi #Ucraina: possibile svolta diplomatica nella notte con la mediazione del presidente francese #Macron, che ha pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Blinken

TGCOM

Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antonyparlando della crisi inin un'intervista con Margaret Brennan della CBS su Face the Nation, aggiungendo che "tutto quello che stiamo ...... proposto dallo stesso Macron, che 'si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l''. ... Antony, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, il 24 febbraio. Intanto Putin ...Il presidente americano Biden e' pronto a incontrare il leader russo Vladimir Putin 'in ogni momento e in qualsiasi modalita''. Lo ha detto ...Ucraina-Russia, accettato il vertice con Macron da Joe Biden ... “Il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri Serghej Lavrov hanno in programma di incontrarsi questa settimana, a ...