Advertising

Gazzetta_it : Inter-Sassuolo, le pagelle: disastro Lautaro, 4. Consigli para tutto: 8. #InterSassuolo - sassuolonews : Inter Sassuolo, da Berardi a Consigli: le reazioni dopo la vittoria. 'We did it again' - MagicGazzetta : Sassuolo, Consigli è un muro e i 4 attaccanti sono il sogno dei fanta-allenatori #fantacalcio - Dalla_SerieA : Inter-Sassuolo 0-2: Raspadori-Scamacca, Inzaghi a -2 dal Milan - - alfrsalamone : @GBorzillo @Inter Premetto che il Sassuolo ha meritato! però sul primo gol fallo netto su Calhanoglu, ne vogliamo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Consigli

Top ? Sono in tanti a meritarsi la palma del migliore in campo in casa. Uno su tutti, però, merita di essere premiato: Andrea(voto 8 - 12 crediti) chiude la porta ai vari tentativi ...Lo 0 - 2 dell 'Inter in casa con ilpone fine a una striscia positiva di 32 partite in casa con almeno un gol all'attivo per i ... complici pure alcune ottime parate di. L'ultima ...Mezzo passo falso per il Sassuolo Under 14 del neo allenatore Domenico Di Gesù – salito dall’Under 13 – che, alla prima partita ufficiale del 2022, pareggia per 1-1 in casa della Reggiana. Sabato pome ...Crollo Inter: con Raspadori e Scamacca il Sassuolo firma il blitz e centra il tris dopo le imprese esterne contro Juve e Milan ...