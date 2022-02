Ragusa, Iurato critica la riqualificazione di via Roma (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ragusa – Pur essendo all’ opposizione, il consigliere comunale di Ragusa prossima, Gianni Iurato, è sempre stato dialogante con l’amministrazione, senza ricorrere al muro contro muro. Ma questa volta sembra che, sulla vicenda della riqualificazione di via Roma, presentata in conferenza stampa la settimana scorsa, abbia proprio persa la pazienza tanto da sbottare “la scelta in solitudine sul futuro del ponte di via Roma, una decisione di pancia da parte dell’amministrazione comunale di Ragusa che non è frutto di alcuna sostenibilità architettonica e viaria”. E Iurato spiega perchè “il ponte, di per sé, ha già una funzione ben precisa da 90 anni. E’ anche uno dei simboli più rappresentativi della nostra città e una riflessione tecnica più approfondita ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 21 febbraio 2022)– Pur essendo all’ opposizione, il consigliere comunale diprossima, Gianni, è sempre stato dialogante con l’amministrazione, senza ricorrere al muro contro muro. Ma questa volta sembra che, sulla vicenda delladi via, presentata in conferenza stampa la settimana scorsa, abbia proprio persa la pazienza tanto da sbottare “la scelta in solitudine sul futuro del ponte di via, una decisione di pancia da parte dell’amministrazione comunale diche non è frutto di alcuna sostenibilità architettonica e viaria”. Espiega perchè “il ponte, di per sé, ha già una funzione ben precisa da 90 anni. E’ anche uno dei simboli più rappresentativi della nostra città e una riflessione tecnica più approfondita ...

