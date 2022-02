PSG | Neymar parla del suo futuro | “Potrei finire la carriera lì”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il suo contratto con il PSG scadrà nel 2025 masembra aver chiare le idee sul proprio. L’attaccante, ospite insieme a Ronaldo il Fenomeno di una diretta Twitch, ha confessato che non tornerà in Brasile e che gli piacerebbe proseguire lanegli USA, per un motivo molto preciso.attaccante del PSGQueste le parole del numero 10 del PSG: “Voglio giocare negli Stati Uniti, almeno una stagione. È un campionato breve, hai tre o quattro mesi di vacanza. Ho dei dubbi sulla possibilità di tornare a giocare in Brasile. A volte ci penso e dico che mi piacerebbe, altre no”.

Advertising

GioPa169 : @forumJuventus Beh certo non gioca niente alla Juve, sarà più semplice x lui trovare spazio al PSG tra Messi, Mbapp… - LucaDam91969306 : RT @CuoreRoberto: ??Messi-Mbape - Neymar insieme dal primo minuto x una cifra..... risultato Nantes - Psg 3 - 1 - bintYusuf___ : RT @AC_MilanFR: @PaPaganini @FinallyTheo Maignan ha fatto vincere un campionato al LOSC davanti al PSG di Mbappe e Neymar. 'Giornalista' - BigMikeMilan23 : @mohsospesa Vincere la ligue 1 con il Lille, nello stesso campionato del PSG di mbappe e Neymar con record di clean… - mohsospesa : RT @AC_MilanFR: @PaPaganini @FinallyTheo Maignan ha fatto vincere un campionato al LOSC davanti al PSG di Mbappe e Neymar. 'Giornalista' -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Neymar

Calciomercato Juventus, stagione assolutamente deludente: ritorno a sorpresa. Destino già 'segnato': sarà addio immediato? Al di là della scialba prova collettiva dell'Allianz Stadium, l'innesto di ...Così l'attaccante del Brasile e del, parlando della Selecao nel corso del podcast Fenomenos. "Per questa mia generazione, quando gioca la nazionale, non è più importante - spiega il 10 ...Dopo essere stato eletto MVP di Nantes-PSG, Alban Lafont è stato premiato da L'Equipe con un "10" in pagella: in passato, solo a dodici giocatori era ...Festeggiamento amaro per l'argentino, che centra l'ennesimo traguardo ma perde col suo PSG. Messi regala comunque a Neymar e al pubblico un delizioso assist per l'unico gol dei parigini contro il ...