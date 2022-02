Pechino 2022, chiusi i primi Giochi invernali senza neve (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Archiviate le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si guarda alla prossima edizione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, anche dal punto di vista climatico. La cerimonia di domenica 20 febbraio 2022 ha messo i sigilli alla prima edizione senza neve della storia delle Olimpiadi invernali e ci si chiede se nell’inverno 2026 ci sarà la neve o meno a Milano e Cortina. Impossibile dirlo oggi. È però palese come gli inverni negli ultimi anni sul Nord Italia siano via via meno freddi e, spesso, anche più secchi. L’analisi delle ultime stagioni fredde realizzata da 3Bmeteo fornisce una chiave di lettura dell’evoluzione degli inverni italiani sulle regioni settentrionali: fa meno freddo, nevica di meno, persino la nebbia è meno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Archiviate le Olimpiadidisi guarda alla prossima edizione deidi Milano-Cortina 2026, anche dal punto di vista climatico. La cerimonia di domenica 20 febbraioha messo i sigilli alla prima edizionedella storia delle Olimpiadie ci si chiede se nell’inverno 2026 ci sarà lao meno a Milano e Cortina. Impossibile dirlo oggi. È però palese come gli inverni negli ultimi anni sul Nord Italia siano via via meno freddi e, spesso, anche più secchi. L’analisi delle ultime stagioni fredde realizzata da 3Bmeteo fornisce una chiave di lettura dell’evoluzione degli inverni italiani sulle regioni settentrionali: fa meno freddo, nevica di meno, persino la nebbia è meno ...

