Ostia, blitz case Ater: sgomberato alloggio occupato illegalmente (Di lunedì 21 febbraio 2022) blitz all’alba, ad Ostia: sgomberato alloggio Ater occupato illegalmente da Filomena Di Silvio e da sua madre, Giacinta Spada. L’intervento deciso dal comitato ordine e sicurezza in un immobile di via della Martinica, scattato dalle 6,30 di questa mattina. Nel totale 4 gli occupanti, due minori e due adulti, un uomo e una donna, già denunciati nel corso di precedenti controlli. L’operazione segue di pochi giorni un intervento simile in due appartamenti Ater di San Basilio e via Fabriano 31, occupati rispettivamente da Luigi Marando, nipote del più famoso Rosario Marando, esponente dell’ndrangheta e da Devis Pupillo, nipote di Luigi Pupillo, un “pregiudicato noto come esponente di primo piano dello spaccio di San Basilio”. Sul posto gli agenti dei ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022)all’alba, adda Filomena Di Silvio e da sua madre, Giacinta Spada. L’intervento deciso dal comitato ordine e sicurezza in un immobile di via della Martinica, scattato dalle 6,30 di questa mattina. Nel totale 4 gli occupanti, due minori e due adulti, un uomo e una donna, già denunciati nel corso di precedenti controlli. L’operazione segue di pochi giorni un intervento simile in due appartamentidi San Basilio e via Fabriano 31, occupati rispettivamente da Luigi Marando, nipote del più famoso Rosario Marando, esponente dell’ndrangheta e da Devis Pupillo, nipote di Luigi Pupillo, un “pregiudicato noto come esponente di primo piano dello spaccio di San Basilio”. Sul posto gli agenti dei ...

