Napoli | Baretta | Fra Tari e multe non pagate il Comune ha oltre 2 mld di crediti da riscuotere

"Il Comune di Napoli vanta oltre 800 milioni di crediti verso i cittadini per multe non pagate e oltre 700 milioni di euro di Tari non riscossa. Sono circa 2 i miliardi complessivi di crediti e credo che sia un dato per difetto". Lo ha detto l'assessore comunale al Bilancio, Pierpaolo Baretta, in Consiglio comunale riferendo i dati aggiornati del lavoro di accertamento della situazione economica e finanziaria dell'ente in vista della sottoscrizione dell'accordo con il Governo per fruire del sostegno economico dello Stato così come previsto nell'ultima Finanziaria. A firmare l'accordo saranno il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Una firma che sta slittando ...

