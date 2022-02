Municipio VIII, Ciaccheri: bene accelerazione su biblioteca via Costantino (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “Ringrazio per la disponibilità e l’attenzione la commissione capitolina alla cultura per sostenere gli sforzi e il lavoro profuso in questi tre anni, in collaborazione con le Biblioteche di Roma, per la realizzazione di una nuova biblioteca a via Costantino nel quartiere San Paolo.” “Dal sopralluogo odierno verrà formalizzato il cronoprogramma dei lavori che condivideremo con la stessa commissione, sui tempi relativi all’apertura del nuovo spazio culturale”. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “Ringrazio per la disponibilità e l’attenzione la commissione capitolina alla cultura per sostenere gli sforzi e il lavoro profuso in questi tre anni, in collaborazione con le Biblioteche di Roma, per la realizzazione di una nuovaa vianel quartiere San Paolo.” “Dal sopralluogo odierno verrà formalizzato il cronoprogramma dei lavori che condivideremo con la stessa commissione, sui tempi relativi all’apertura del nuovo spazio culturale”. Così in una nota il presidente delRoma, Amedeo. (Agenzia Dire)

Advertising

INPS_it : #Inps, in collaborazione con il Comune di @Roma e il Municipio VIII, ha aperto le porte di Villa IX maggio a #Roma.… - GotorMiguel : RT @GotorMiguel: Sono stato con il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri in visita alla sede dell’Anfim, l’associazione impegnata… - francinizzeton : @ilciccio67 Roma, VIII Municipio (Roma Ardeatino, Garbatella, San Paolo) quasi tutti la indossano ancora. Io non ho… - Gazzettadiroma : MACCHINETTA MANGIA-PLASTICA, MATTEO BRUNO (M5S): AUMENTARE IL NUMERO DI ECOCOMPATTATORI PRESENTI NEL MUNICIPIO VIII - LavoroLazio_com : Furto asilo nido Villaggio nel Bosco alla Garbatella, Meleo (M5S): 'Chiediamo a SIMU e Municipio VIII di intervenir… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio VIII Roma, Garbatella: cumuli di rifiuti sotto il Ponte Spizzichino ... nel cantiere fermo in mezzo ad altro degrado degli ex Mercati Generali di Ostiense, VIII Municipio. 'Da oltre un anno si ingrossa giorno dopo giorno denuncia Claudio De Santis, presidente del ...

Un nuovo murales per la metropolitana di Roma ...di pittura e grafica d'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Roma ha realizzato il 5 febbraio 2022 per la no profit Yourban2030 un grande murales in collaborazione con ATAC e il Municipio VIII. ...

Municipio VIII, Ciaccheri: bene accelerazione su biblioteca via Costantino - RomaDailyNews RomaDailyNews Il municipio VII vuole piantare 140 alberi su strade e rotatorie Da San Giovanni al Tuscolano chiesti i fondi della regione per arricchire di verde il territorio. Estella Marino: "Sono alberi chiesti per le sole aree di competenza municipale" ...

Sport: il Coni nomina 15 fiduciari che collaboreranno con i Municipi Francesco Ferlito (IV Municipio), Fabio Spadaccia (V Municipio), Andrea Frosoni (VI Municipio), Giusi De Angelis (VII Municipio), Fabio Cantoni (VIII Municipio), Stefania Leila (IX Municipio), Augusto ...

... nel cantiere fermo in mezzo ad altro degrado degli ex Mercati Generali di Ostiense,. 'Da oltre un anno si ingrossa giorno dopo giorno denuncia Claudio De Santis, presidente del ......di pittura e grafica d'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Roma ha realizzato il 5 febbraio 2022 per la no profit Yourban2030 un grande murales in collaborazione con ATAC e il. ...Da San Giovanni al Tuscolano chiesti i fondi della regione per arricchire di verde il territorio. Estella Marino: "Sono alberi chiesti per le sole aree di competenza municipale" ...Francesco Ferlito (IV Municipio), Fabio Spadaccia (V Municipio), Andrea Frosoni (VI Municipio), Giusi De Angelis (VII Municipio), Fabio Cantoni (VIII Municipio), Stefania Leila (IX Municipio), Augusto ...