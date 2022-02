Minaccia l'ex moglie e poi si costituisce: "arrestatemi o la uccido" (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Prima ha Minacciato e offeso ripetutamente l'ex moglie da cui non accettava di separarsi, poi si è presentato ai carabinieri e ha chiesto di essere arrestato perché altrimenti l'avrebbe uccisa. È accaduto a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dove un 50enne è finito in manette in flagranza di reato con l'accusa di atti persecutori. La coppia si sta separando ma l'uomo non si è rassegnato e dopo varie minacce domenica sera si è presentato sotto casa dell'ex, a Reggio: "Ti ammazzo”, “Ti taglio la gola”, “Ti taglio la testa”, le avrebbe urlato insieme a insulti e offese. La donna ha chiamato il 112 e l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Scandiano e convocato in caserma. Davanti ai militari, non solo ha ammesso lo stalking ma ha rincarato la dose, aggiungendo: “Se non mi arrestate adesso lo farete quando l'ho uccisa”, “Mi dovete ... Leggi su agi (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Prima hato e offeso ripetutamente l'exda cui non accettava di separarsi, poi si è presentato ai carabinieri e ha chiesto di essere arrestato perché altrimenti l'avrebbe uccisa. È accaduto a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dove un 50enne è finito in manette in flagranza di reato con l'accusa di atti persecutori. La coppia si sta separando ma l'uomo non si è rassegnato e dopo varie minacce domenica sera si è presentato sotto casa dell'ex, a Reggio: "Ti ammazzo”, “Ti taglio la gola”, “Ti taglio la testa”, le avrebbe urlato insieme a insulti e offese. La donna ha chiamato il 112 e l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Scandiano e convocato in caserma. Davanti ai militari, non solo ha ammesso lo stalking ma ha rincarato la dose, aggiungendo: “Se non mi arrestate adesso lo farete quando l'ho uccisa”, “Mi dovete ...

Advertising

Piergiulio58 : Minaccia l'ex moglie e poi si costituisce: 'arrestatemi o la uccido'. - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #stalking Un 50enne è finito in manette a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia con l'accusa di atti persecutori do… - infoitinterno : Minaccia l'ex moglie e chiede di essere arrestato: «Adesso o lo farete quando l'avrò uccisa» - Agenzia_Italia : #stalking Un 50enne è finito in manette a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia con l'accusa di atti persecutor… - DodaroMichela1 : @ilbisa2 @PapagniGrace Ma è possibile che uno stimato professore in medicina non può prendere un aperitivo tranquil… -