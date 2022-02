Made in Sud, Stefano de Martino affiancato proprio da lei? Chi sarà la nuova conduttrice nel programma RAI (Di lunedì 21 febbraio 2022) Stefano De Martino è pronto a tornare in televisione con una nuova stagione di “Made in Sud”. Dopo un lungo periodo di pausa, sono previste sorprese e novità riguardo alla trasmissione di Rai 2. Tra queste quella riguardante la conduttrice che affiancherà l’ex marito di Belen Rodriguez in questa meravigliosa esperienza. Il nome è già stato pubblicato, ma si tratta di un’indiscrezione o verità? Made in Sud, chi sarà la nuova conduttrice? Nell’attesa dello show comico che andrà in onda a partire da marzo 2022, sul web stanno girando diverse voci riguardo alla conduzione del programma. Stefano De Martino sarà uno dei presentatori e insieme a lui ci ... Leggi su funweek (Di lunedì 21 febbraio 2022)Deè pronto a tornare in televisione con unastagione di “in Sud”. Dopo un lungo periodo di pausa, sono previste sorprese e novità riguardo alla trasmissione di Rai 2. Tra queste quella riguardante lache affiancherà l’ex marito di Belen Rodriguez in questa meravigliosa esperienza. Il nome è già stato pubblicato, ma si tratta di un’indiscrezione o verità?in Sud, chila? Nell’attesa dello show comico che andrà in onda a partire da marzo 2022, sul web stanno girando diverse voci riguardo alla conduzione delDeuno dei presentatori e insieme a lui ci ...

