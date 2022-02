Jean-Luc Brunel | ex socio di Jeffrey Epstein | trovato morto nella sua cella in carcere Le ipotesi

(Di lunedì 21 febbraio 2022)-Luc, exdiarrestato nel 2020 per abusi sessuali, è statosuanelLa Santé. Si infittisce ancora di più il mistero che avvolge il caso della morte di, il miliardario newyorkesesuicida innell’agosto 2019, accusato di abusi sessuali e traffico internazionali di minorenni a scopo di prostituzione. Intorno alla rete di contatti disi aggiravano diversi nomi di rilevanza internazionale, come quello del Principe Andrea, terzo genito della Regina Elisabetta che ha recentemente accettato un patteggiamento per ...

Brunel, ex capo di un'agenzia di modelle francese, è stato trovato impiccato nella sua cella nel carcere di La Santé, a Parigi, lo scorso 19 febbraio. La sua è solo l'ultima delle morti ... Era stato ritenuto colpevole di appropriazione indebita per 50 miliardi di dollari. Jean-Luc Brunel, 76 anni, fondatore delle agenzie di moda Karin Models e Mc2 Model Management, amico di Jeffrey Epstein ...