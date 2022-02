Italia femminile, Giacinti: «Nelle difficoltà ci uniamo ancora di più» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Italia femminile, Giacinti: «Nelle difficoltà ci uniamo ancora di più. Il gol mi ha dato la carica di cui avevo bisogno» L’attaccante della Nazionale Valentina Giacinti ha rilasciato una breve intervista al canale ufficiale della FIGC, all’indomani della seconda giornata di Algarve Cup, vinta ai danni della Norvegia. L’autrice del primo gol della partita ha risposto così alle domande: SULLA SUA PRESTAZIONE – «Sono felice per il gol ma son felice per lo spirito del gruppo: abbiamo dato tutto in questa partita. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto e unito, che Nelle difficoltà si unisce ancora di più». SULLA FINALE – «Mi aspetto una partita tosta, perché tutte e due le squadre ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022): «cidi più. Il gol mi ha dato la carica di cui avevo bisogno» L’attaccante della Nazionale Valentinaha rilasciato una breve intervista al canale ufficiale della FIGC, all’indomani della seconda giornata di Algarve Cup, vinta ai danni della Norvegia. L’autrice del primo gol della partita ha risposto così alle domande: SULLA SUA PRESTAZIONE – «Sono felice per il gol ma son felice per lo spirito del gruppo: abbiamo dato tutto in questa partita. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto e unito, chesi uniscedi più». SULLA FINALE – «Mi aspetto una partita tosta, perché tutte e due le squadre ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Due medaglie olimpiche storiche, le prime per il pattinaggio di velocità #ItaliaTeam a livello femminile, l’orgogli… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - AlinejadMasih : Be My Voice. Arriva in Italia, il 7 marzo, il documentario sulla condizione femminile in Iran. La storia di Masih A… - sportli26181512 : Algarve Cup 2022, in finale l'#Italia sfiderà la corazzata #Svezia: Prima fase del torneo a punteggio pieno per le… - AgenziaOpinione : FERRARI E MAESTRI (PD) * SCOMPARSA CLAUDIA PICCOLI: « IL SUO CONTRIBUTO È STATO IMPORTANTE NELL’EMANCIPAZIONE FEMMI… -