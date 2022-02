(Di lunedì 21 febbraio 2022) Al via l'istituzione dell'nazionale sulladegli operatori sanitari e socio - sanitari previsto nella legge anti - violenza del 14 agosto 2020. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 febbraio, il decreto del 13 gennaio del ministro della Salute, di concerto con i ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze che in 6 articoli definisce compiti, ...

Advertising

CatelliRossella : Istituito Osservatorio sicurezza medici. Anelli,ora attuarlo - Medicina - - g_valenza : Istituito Osservatorio sicurezza medici. Anelli,ora attuarlo - blogLinkes : Istituito Osservatorio sicurezza medici. Anelli,ora attuarlo - youfullwellness : #yourfullwellness Istituito Osservatorio sicurezza medici. Anelli,ora attuarlo - glooit : Istituito Osservatorio sicurezza medici. Anelli,ora attuarlo leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Istituito Osservatorio

Agenzia ANSA

L'presso la Direzione generale professioni sanitarie e risorse umane dell'Ssn del ministero della Salute. Circa 60 i componenti in rappresentanza di ministeri, Regioni e di ...Acqua Il secondo opuscolo è invece intitolato "La nostra acqua, conosciamola meglio usiamola bene" ed è frutto del lavoro svolto dall'Acqua bene Comune ,dalla Loggia nel 2014. ...Al via l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e socio-sanitari previsto nella legge anti-violenza del 14 agosto 2020. (ANSA) ..."La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie è una buona notizia: attravers ...