Intanto nel mondo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Biden e Putin accettano di partecipare a un vertice sulla crisi ucraina, la banca svizzera Crédit Suisse nella bufera per un’inchiesta giornalistica internazionale, la polizia canadese riprende il controllo della capitale Ottawa. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Biden e Putin accettano di partecipare a un vertice sulla crisi ucraina, la banca svizzera Crédit Suisse nella bufera per un’inchiesta giornalistica internazionale, la polizia canadese riprende il controllo della capitale Ottawa. Leggi

Advertising

il_pucciarelli : Andare a gara dal 2024, certo sì, intanto nel 2023 alle elezioni vince la destra e qualcosa si reinventano, e così… - mir80gs : RT @gbarbacetto: Il Fisco contesta agli Agnelli di aver nascosto 5mld di plusvalenze nel trasloco in Olanda. Chiudono la vertenza pagando 1… - fabrizios79 : RT @gbarbacetto: Il Fisco contesta agli Agnelli di aver nascosto 5mld di plusvalenze nel trasloco in Olanda. Chiudono la vertenza pagando 1… - sergioverolebo1 : RT @gbarbacetto: Il Fisco contesta agli Agnelli di aver nascosto 5mld di plusvalenze nel trasloco in Olanda. Chiudono la vertenza pagando 1… - davide_here : RT @gbarbacetto: Il Fisco contesta agli Agnelli di aver nascosto 5mld di plusvalenze nel trasloco in Olanda. Chiudono la vertenza pagando 1… -