Il Napoli pareggia a Cagliari e fallisce il sorpasso in vetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cagliari – Dopo Juventus, Milan e Inter, anche il Napoli frena nella corsa scudetto. A Cagliari la squadra di Mazzarri spreca più volte il colpo del ko e deve accontentarsi dell’1-1 contro i partenopei che si aggrappano ad Osimhen nel finale. Spalletti manca l’operazione sorpasso e aggancia l’Inter, che però ha una gara in meno. Senza Insigne, il tecnico di Certaldo schiera un 3-4-1-2 con Petagna e Mertens. Ma le prime occasioni dei partenopei capitano sui piedi di due difensori: al 10? lo squillo è di Giovanni Di Lorenzo che calcia a botta sicura trovando la risposta di Cragno, un minuto dopo Rrahmani sbaglia l’impatto col pallone da posizione favorevole sugli sviluppi di un corner. Ma il Cagliari è vivo e lo dimostra con una doppia occasione. Al 16? su cross dalla destra Altare anticipa di testa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 21 febbraio 2022)– Dopo Juventus, Milan e Inter, anche ilfrena nella corsa scudetto. Ala squadra di Mazzarri spreca più volte il colpo del ko e deve accontentarsi dell’1-1 contro i partenopei che si aggrappano ad Osimhen nel finale. Spalletti manca l’operazionee aggancia l’Inter, che però ha una gara in meno. Senza Insigne, il tecnico di Certaldo schiera un 3-4-1-2 con Petagna e Mertens. Ma le prime occasioni dei partenopei capitano sui piedi di due difensori: al 10? lo squillo è di Giovanni Di Lorenzo che calcia a botta sicura trovando la risposta di Cragno, un minuto dopo Rrahmani sbaglia l’impatto col pallone da posizione favorevole sugli sviluppi di un corner. Ma ilè vivo e lo dimostra con una doppia occasione. Al 16? su cross dalla destra Altare anticipa di testa ...

Advertising

DSPECIALUAN : Anche il Napoli pareggia. W le “piccole”! #cagliarinapoli - IlModeratoreWeb : Il Napoli pareggia a Cagliari e fallisce il sorpasso in vetta - - IlModeratoreWeb : Il Napoli pareggia a Cagliari e fallisce il sorpasso in vetta - - anna_limosani : @NeroAzzurro20 @58Lucien Il Milan se non vince lo scudetto, arriva secondo a meno che non pareggia o perde col Napo… - nestquotidiano : Il Napoli pareggia a Cagliari e fallisce il sorpasso in vetta -