Francesco Chiofalo, da una risonanza magnetica risulta un macchia scura: “Sei mesi fa non c’era” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuovi problemi di salute per Francesco Chiofalo, a comunicarlo è proprio l’influencer sui suoi social che ha aggiornato i fan su quella massa scura nel condotto nasale. Una situazione che l’ex “Lenticchio” di Temptation Island sta vivendo con la massima apprensione visti anche i suoi brutti precedenti di salute. Francesco Chiofalo e la nuova macchia scura L’influencer ex concorrente di Temptation Island ha comunicato il suo nuovo problema di salute appena scoperto. Dopo essersi sottoposto ad una risonanza magnetica di routine i medici hanno notato “una palla nera” nel condotto nasale che collega la bocca fino alla gola. I medici hanno comunicato che questa massa deve essere rimossa il più presto possibile e in seguito sarà ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuovi problemi di salute per, a comunicarlo è proprio l’influencer sui suoi social che ha aggiornato i fan su quella massanel condotto nasale. Una situazione che l’ex “Lenticchio” di Temptation Island sta vivendo con la massima apprensione visti anche i suoi brutti precedenti di salute.e la nuovaL’influencer ex concorrente di Temptation Island ha comunicato il suo nuovo problema di salute appena scoperto. Dopo essersi sottoposto ad unadi routine i medici hanno notato “una palla nera” nel condotto nasale che collega la bocca fino alla gola. I medici hanno comunicato che questa massa deve essere rimossa il più presto possibile e in seguito sarà ...

Advertising

24Trends_Italia : 16. Cortina - 10mille+ 17. Kurt Cobain - 10mille+ 18. La tigre e la neve - 10mille+ 19. Francesco Chiofalo - 10mill… - 24Trends_Italia : 1. Fiorentina-Atalanta - 50mille+ 2. Lindsey Erin Pearlman - 10mille+ 3. Carlotta Mantovan Frizzi - 5mille+ 4. Eleo… - infoitcultura : Francesco Chiofalo: 'Hanno trovato una palla nera nel naso' - infoitcultura : Francesco Chiofalo “torno in tv”/ “Drusilla? Non facile conquistarla ma sua madre…” - infoitcultura : Francesco Chiofalo, il regalo di San Valentino della fidanzata è una maialina: «Non so che nome darle» -