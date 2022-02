Fondazione Open, Renzi ‘divide’ Pd e M5S (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Fondazione Open, Matteo Renzi ‘divide’ Pd e M5S. E’ stato calendarizzato per domani alla 18 in Senato il voto sulla richiesta del leader Iv di sollevare presso la Consulta un conflitto di attribuzioni contro i magistrati di Firenze che indagano sulla Fondazione Open. I dem, che in Giunta si erano astenuti, potrebbero decidere di votare a favore. Mentre i 5 Stelle sarebbero orientati a votare contro. La decisione in casa Pd sarà presa domani in un ufficio di presidenza del gruppo. Ma, si spiega da fonti parlamentari all’Adnkronos, “di sicuro non sarà un voto contro Renzi”. Astensione o voto a favore, insomma. Il leader Iv domani interverrà in prima persona in aula al Senato come annunciato nei giorni scorsi. In Giunta per le Immunità il Pd si era ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) –, MatteoPd e M5S. E’ stato calendarizzato per domani alla 18 in Senato il voto sulla richiesta del leader Iv di sollevare presso la Consulta un conflitto di attribuzioni contro i magistrati di Firenze che indagano sulla. I dem, che in Giunta si erano astenuti, potrebbero decidere di votare a favore. Mentre i 5 Stelle sarebbero orientati a votare contro. La decisione in casa Pd sarà presa domani in un ufficio di presidenza del gruppo. Ma, si spiega da fonti parlamentari all’Adnkronos, “di sicuro non sarà un voto contro”. Astensione o voto a favore, insomma. Il leader Iv domani interverrà in prima persona in aula al Senato come annunciato nei giorni scorsi. In Giunta per le Immunità il Pd si era ...

