Fognini-Bolelli campioni dell'ATP 500 di Rio nel doppio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Delusioni nel singolo e gioia, estrema, nel doppio. La coppia Fognini-Bolelli alza il trofeo dell'ATP 500 di Rio de Janeiro. Il cielo sudamericano si tinge anche di azzurro in questo torneo che ha visto il tricolore grande protagonista fino alle fasi finali. Nell'uno contro uno, infatti, Matteo Berrettini (ai quarti) e Fabio Fognini (semifinale) si sono arresi a Carlos Alcaraz, il 18enne che ha vinto il torneo brasiliano. La modalità di coppia ha sorriso pienamente, invece, agli azzurri: i due tennisti nostrani hanno sconfitto il duo formato da Jamie Murray e Bruno Soares per 7-5, 6-7(2), 10-6. Una bella vittoria, visto che il pronostico iniziale dava per super favorita la squadra composta dal britannico e dal brasiliano. La gioia di Fognini-Bolelli dopo la vittoria ...

