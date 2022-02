Enzo Iacchetti fatto fuori da Striscia La Notizia?

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Grande cambiamento all’interno dilanon sarà più dietro lo storico bancone del Tg satirico: è stato? Ecco cosa è successo. Nel corso di questi anni abbiamo visto tantissimi conduttori darsi il cambio dietro il bancone del famoso Tg satirico di Canale 5. Ma la decisione presa da Antonio Ricci di lasciare “da solo” Ezio Greggio ha lasciato tutti con un grande punto interrogativo. Proviamo a scioglierlo. fonte foto Getty ImagesNuovo cambiamento al timone della nota trasmissione di Canale 5 che va in onda da oltre trent’anni. Dopo aver visto la conduzione di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada,lasaluta definitivamenteche ...

E proprio il comico, reduce dalle puntate con lo storico compagno "di bancone",, ha voluto dare il suo personalissimo benvenuto alla Toffanin, consegnandole un Tapiro speciale, durante ...Luca Galtieri ha mostrato una nuova ricetta antispreco ai telespettatori di Striscia la Notizia , il tg satirico di Canale 5 condotto da Ezio Greggio ed. L'inviato è approdato a Badoere, in provincia di Treviso, dove ha incontrato Domenico Longo, blasonato chef di caratura internazionale che con le sue ricette soddisfa il palato e anche ...Grande cambiamento a Striscia la notizia. Enzo Iacchetti non sarà più dietro lo storico bancone del Tg satirico: è stato fatto fuori?Silvia Toffanin approda al bancone di "Striscia la notizia" . La conduttrice di "Verissimo" debutta da oggi (21 febbraio) e per una settimana al timone el tg ...