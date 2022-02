Crisi Ucraina, la via Macron: possibile un incontro Putin-Biden (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo una serie di telefonate il presidente russo Putin e quello americano Biden hanno accettato la proposta di Macron di un incontro in un summit. Nessuna data è stata fissata Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo una serie di telefonate il presidente russoe quello americanohanno accettato la proposta didi unin un summit. Nessuna data è stata fissata

Advertising

pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - edgardogulotta : Si apre uno spiraglio per evitare che la situazione in Ucraina precipiti. Macron ha ottenuto il sì di Biden e Putin… - ebarbieri311 : RT @FmMosca: La crisi #Ucraina serve solo per nascondere la crisi #Canada. E’ IL PIANO B - BMTI_IT : #Granotenero #prezzi | Nonostante l’incertezza legata alla crisi russo-ucraina, il mercato italiano mostra un ulter… -