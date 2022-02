Concorsi Comune Perugia, 148 assunzioni entro il 2024 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuovi Concorsi Comune Perugia in arrivo. Nel corso della seduta del 16 febbraio, è stato approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore al personale Luca Merli, il fabbisogno di personale relativo al triennio 2022-2024. Nello specifico, l’amministrazione comunale prevede entro il 2024 148 assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante l’indizione di nuove procedure concorsuali. Come annunciato dall’assessore Luca Merli: “Con le circa 150 nuove assunzioni riusciremo di fatto a valorizzare quelle unità operative dell’Ente che risultano determinanti per il funzionamento dell’apparato, ma che oggi sono in sofferenza a causa dei molteplici pensionamenti: penso al cantiere comunale, alla polizia locale, alle aree tecniche ed amministrative, ecc”. In ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nuoviin arrivo. Nel corso della seduta del 16 febbraio, è stato approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore al personale Luca Merli, il fabbisogno di personale relativo al triennio 2022-. Nello specifico, l’amministrazione comunale prevedeil148a tempo indeterminato, anche mediante l’indizione di nuove procedure concorsuali. Come annunciato dall’assessore Luca Merli: “Con le circa 150 nuoveriusciremo di fatto a valorizzare quelle unità operative dell’Ente che risultano determinanti per il funzionamento dell’apparato, ma che oggi sono in sofferenza a causa dei molteplici pensionamenti: penso al cantiere comunale, alla polizia locale, alle aree tecniche ed amministrative, ecc”. In ...

