Centrodestra, da Salvini segnali di pace: «Con il Pd contro la pandemia, ma con Letta finisce qui» (Di lunedì 21 febbraio 2022) «Passato il nervosismo delle ultime settimane io sono fiducioso del fatto che si torni a lavorare in maniera unitaria». È un Matteo Salvini in modalità ecumenica quello che intervistato a Radio 24, emittente di Confindustria. Tanto da riservare l’unico tocco polemico a Carlo Calenda, che alla kermesse di Azione aveva (piuttosto goffamente) auspicato il dialogo con «la Lega di Giorgetti e non con quella di Salvini». «Che carino – ironizza il leader del Carroccio -, è un tipo simpatico ma parliamo di temi concreti. Calenda è stato eletto con il Pd, cambia spesso idea. Dialoghi con chi vuole». Salvini intervistato a Radio 24 Ma è l’unico picco dell’intervista. Nessuna polemica («cerco di passare il tempo costruendo») invece con Giorgia Meloni , i cui rapporti risultano ancora intossicati dalle scorie quirinalizie. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) «Passato il nervosismo delle ultime settimane io sono fiducioso del fatto che si torni a lavorare in maniera unitaria». È un Matteoin modalità ecumenica quello che intervistato a Radio 24, emittente di Confindustria. Tanto da riservare l’unico tocco polemico a Carlo Calenda, che alla kermesse di Azione aveva (piuttosto goffamente) auspicato il dialogo con «la Lega di Giorgetti e non con quella di». «Che carino – ironizza il leader del Carroccio -, è un tipo simpatico ma parliamo di temi concreti. Calenda è stato eletto con il Pd, cambia spesso idea. Dialoghi con chi vuole».intervistato a Radio 24 Ma è l’unico picco dell’intervista. Nessuna polemica («cerco di passare il tempo costruendo») invece con Giorgia Meloni , i cui rapporti risultano ancora intossicati dalle scorie quirinalizie. ...

