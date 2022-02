Carceri, sindacati in coro: “Non siamo torturatori ma torturati” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non siamo torturatori, ma torturati da un sistema penitenziario poco dignitoso per uno Stato che si definisce civile, i servitori dello Stato sono stanchi di lavorare in queste condizioni, il sistema penitenziario e al collasso”. E’ l’appello che tutti i sindacati di polizia penitenziaria rivolgono ai cittadini attraverso un volantino con il quale annunciano un sit-in di protesta contro “i silenti vertici politici e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”. L’appuntamento è a Napoli, dalle 10 alle 14 di mercoledì prossimo 23 febbraio, davanti alla sede del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Campania. I sindacati, che diversi giorni fa hanno indetto lo stato di agitazione, si scagliano in particolare contro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non, mada un sistema penitenziario poco dignitoso per uno Stato che si definisce civile, i servitori dello Stato sono stanchi di lavorare in queste condizioni, il sistema penitenziario e al collasso”. E’ l’appello che tutti idi polizia penitenziaria rivolgono ai cittadini attraverso un volantino con il quale annunciano un sit-in di protesta contro “i silenti vertici politici e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”. L’appuntamento è a Napoli, dalle 10 alle 14 di mercoledì prossimo 23 febbraio, davanti alla sede del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Campania. I, che diversi giorni fa hanno indetto lo stato di agitazione, si scagliano in particolare contro ...

