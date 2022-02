Cagliari-Napoli | Elmas e Zielinski potrebbero cambiare ruolo

Advertising

Federic10655713 : @battitomilan7 Non ce ne frega un cazzo dei piagnoni, quel che stato è stato, speriamo che il Cagliari fermi il Nap… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CARICA - Fabian Ruiz: 'Cagliari-Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA NUOVA SARDEGNA - Un'Arena rovente per spingere il Cagliari contro il Napoli di Spalletti - apetrazzuolo : CARICA - Fabian Ruiz: 'Cagliari-Napoli' - napolimagazine : CARICA - Fabian Ruiz: 'Cagliari-Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Napoli

Quando ilè salito sul charter che l'ha portato a, con i pensieri spettinati di un mezzogiorno assai di fuoco, l'unica preoccupazione sembrava fosse la formazione; e invece, prima di ...Ora ildeve essere bravo a vincere acosì da bilanciare quei punti persi a dicembre con Empoli e Spezia in casa, quando probabilmente si poteva far meglio. Non sarà semplice perché i ...Così prosegue il quotidiano sportivo: “Lo sgambetto all’ex Mazzarri non è semplice: il Cagliari in piena lotta salvezza ha trovato una identità, è reduce da tre risultati utili consecutivi e aspetta ...Grande attesa per il posticipo delle 19 che vedrà il Napoli impegnato nella trasferta all’Unipol Domus di Cagliari . In caso di vittoria, gli azzurri potrebbero ...