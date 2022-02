Bocciato lo stop al green pass. Ma si spacca la maggioranza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si tratta forse di tecnicismi parlamentari. Eppure la battaglia svoltasi oggi in Commissione Affari Sociali, dove i deputati stanno lavorando al decreto Covid che ha introdotto l’obbligo vaccinale, ha grandi valenze politiche. Un gioco degli scacchi interno alla maggioranza, che rischia di terremotare il governo e riaccendere l’ira funesta del pelide Draghi. Il risultato comunque, per ora non cambia la vita degli italiani: i deputati hanno respinto l’emendamento della Lega che puntava a far cessare il green pass insieme allo stato di emergenza. Tutto inizia in mattinata quando la Lega muove le sue pedine. Prima vota insieme a Fratelli d’Italia e Alternativa un emendamento sulla quarantena degli studenti non vaccinati, nonostante il parere contrario del governo. Poi presenta un sub emendamento che prevede la cessazione del ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si tratta forse di tecnicismi parlamentari. Eppure la battaglia svoltasi oggi in Commissione Affari Sociali, dove i deputati stanno lavorando al decreto Covid che ha introdotto l’obbligo vaccinale, ha grandi valenze politiche. Un gioco degli scacchi interno alla, che rischia di terremotare il governo e riaccendere l’ira funesta del pelide Draghi. Il risultato comunque, per ora non cambia la vita degli italiani: i deputati hanno respinto l’emendamento della Lega che puntava a far cessare ilinsieme allo stato di emergenza. Tutto inizia in mattinata quando la Lega muove le sue pedine. Prima vota insieme a Fratelli d’Italia e Alternativa un emendamento sulla quarantena degli studenti non vaccinati, nonostante il parere contrario del governo. Poi presenta un sub emendamento che prevede la cessazione del ...

