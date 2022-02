Beautiful anticipazioni 21-26 febbraio 2022 | Paris a un passo dalla Forrester

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 21 febbraio 2022)- Diamond WhiteBuckingham (Diamond White), sorella di Zoe (Kiara Barnes), è una new entry destinata a smuovere non poco le acque di. La vivace ragazza non soltanto farà girare la testa a Zende (Delon Da Metz), che arriverà addirittura a farle una proposta di matrimonio, ma sarà anche notata da Carter (Lawrence Saint-Victor) benché da un punto di vista professionale: lui farà il suo nome, infatti, per la gestione della Fondazione. A seguire ledelle puntate della soap in onda su Canale dal lunedì al sabato alle 13.45.da lunedì 21a sabato 26Hope spiega agli altri cosa è successo a Thomas. Steffy è gratificata dal suo ...