Atalanta, sulla prima sconfitta esterna pesa l'errore arbitrale sul gol di Malinovskyi (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Atalanta subisce la prima sconfitta esterna del torneo ad opera della Fiorentina. Ma, sia detto chiaramente, si tratta di una sconfitta per nulla meritata perché il risultato di parità è quello che meglio avrebbe fotografato i 90 minuti di gioco. La formazione nerazzurra, sempre priva dei suoi attaccanti, non ha certamente disputato una prova esaltante, ma neppure la squadra viola ha fatto molto per meritare la vittoria, che è arrivata nella ripresa grazie al solito Piatek. Sul risultato finale pende fortemente, a mio avviso, l'assurda decisione di Doveri (e del Var Banti) di non convalidare una rete di Malinovskyi per un fuorigioco di Hateboer che però non partecipa all'azione. Se due indizi fanno una prova, è indubbio che il direttore di gara pisano non abbia una grande "simpatia" ... Leggi su bergamonews

MaQualeFrizione : @MaCheEmozione Parlando seriamente con tutto il periodo di calo per le assenze, oggi vincendo avresti un bel margin… - br1pist1 : @ComeGobbo @Atalanta_BC @Plus500 @ComeGobbo non voglio fare polemiche, ma Hateboer è stato considerato in fuorigioc… - antostef3 : @pisto_gol ma perchè la proiezione del giocatore dell'atalanta si da sulla spalla e quella del fiorentino si fa sul piede? - EmanueleDolce : @gumas75 Ma proprio perché non si può dire cosa sarebbe successo 'nel caso in cui', non ha molto senso parlare di p… - lphaBlack : Secondo me il gol annullato all'atalanta e' come il fallo da rigore su Elsha (mi pare) non dato per il fuorigioco d… -