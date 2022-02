Asl Rm 1, dal Pnrr 40 mln per attuazione progetti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – Sette Centrali operative territoriali, 25 Case della Comunità, un ospedale di comunità e oltre 8 milioni di euro per grandi apparecchiature elettromedicali. E’ quanto prevede il Pnrr che sarà finanziato dalla Regione Lazio con oltre 40 milioni di euro per la Asl Roma 1, che copre sei Municipi di Roma: I, II, III, XIII, XIV e XV. Gli interventi sono stati presentati questa mattina ai presidenti dei Municipi dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e dal commissario straordinario dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese. L’investimento fa parte del più ampio piano riorganizzativo della sanità laziale che vede impegnati 700 milioni di euro fino al 2026. Grazie ai fondi del Pnrr, infatti, in ogni Distretto/Municipio saranno attivate le Case della Comunità come strutture sanitarie territoriali che promuovono un modello di intervento ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – Sette Centrali operative territoriali, 25 Case della Comunità, un ospedale di comunità e oltre 8 milioni di euro per grandi apparecchiature elettromedicali. E’ quanto prevede ilche sarà finanziato dalla Regione Lazio con oltre 40 milioni di euro per la Asl Roma 1, che copre sei Municipi di Roma: I, II, III, XIII, XIV e XV. Gli interventi sono stati presentati questa mattina ai presidenti dei Municipi dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e dal commissario straordinario dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese. L’investimento fa parte del più ampio piano riorganizzativo della sanità laziale che vede impegnati 700 milioni di euro fino al 2026. Grazie ai fondi del, infatti, in ogni Distretto/Municipio saranno attivate le Case della Comunità come strutture sanitarie territoriali che promuovono un modello di intervento ...

