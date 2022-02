Altcoin tornano in verde | SOL e LUNA guidano la rimonta

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il mercato delle criptovalute ha dipinto un quadro roseo nella nuova settimana in quella che sembra essere una tendenza per febbraio Questa è la terza settimana in cui il mercato ha iniziato con un rialzo: la scorsa settimana, il mercato ha intrapreso un trend rialzista martedì Bitcoin ed Ethereum si riprendono Bitcoin, il cui prezzo è precipitato al minimo delle 24 ore di 38.112$ durante il fine settimana, è rimbalzato e attualmente viene scambiato a 39.025$ rispetto al dollaro. Nonostante abbia visto una variazione positiva del 2,01% nelle 24 ore, la moneta è ancora in calo di oltre il 7,40% negli ultimi sette giorni. La moneta nativa di Ethereum è rimbalzata in modo simile da un calo al minimo del fine settimana di 2.585,95$ registrato durante la sessione di trading di ieri. Sebbene Ether sia ancora scambiato al di sotto di 2.800$ (2.715$), ha registrato circa il 3,33% di guadagni ...