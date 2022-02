Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: out Immobile (Di domenica 20 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio, partita valevole per la 26a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato da Vecchi e Cecconi come assistenti, e dal quarto uomo Marcenaro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Nasca e Margani. Calcio d’inizio ore 20:45 alla Dacia Arena di Udine. Dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 dell’andata, Udinese e Lazio si incontrano nuovamente in una gara fondamentale per entrambi. Questa sera, infatti, ci sono in palio punti preziosi in vista dei propri obiettivi stagionali. I friulani dopo la vittoria casalinga contro il Torino, sono scivolati sul campo dell’Hellas Verona perdendo con un pesante 4-0. Gli uomini di Gotti, al momento, sono in sedicesima posizione a tre punti di vantaggio ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 20 febbraio 2022) Riportiamo ledi, partita valevole per la 26a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato da Vecchi e Cecconi come assistenti, e dal quarto uomo Marcenaro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Nasca e Margani. Calcio d’inizio ore 20:45 alla Dacia Arena di Udine. Dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 dell’andata,si incontrano nuovamente in una gara fondamentale per entrambi. Questa sera, infatti, ci sono in palio punti preziosi in vista dei propri obiettivi stagionali. I friulani dopo la vittoria casalinga contro il Torino, sono scivolati sul campo dell’Hellas Verona perdendo con un pesante 4-0. Gli uomini di Gotti, al momento, sono in sedicesima posizione a tre punti di vantaggio ...

