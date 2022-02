Tottenham, Kane non è interessato al rinnovo (Di domenica 20 febbraio 2022) Secondo quanto riportato dall'Evening Standard, l'attaccante del Tottenham, Harry Kane, per il momento non è interessato a firmare... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Secondo quanto riportato dall'Evening Standard, l'attaccante del, Harry, per il momento non èa firmare...

Advertising

capuanogio : Assist di #Kulusevski, gol di #Kane. Minuto numero 95 e #Tottenham vince 3-2 in casa del #ManCity. #Kulusevski un… - sportli26181512 : Tottenham, Kane non è interessato al rinnovo: Secondo quanto riportato dall'Evening Standard, l'attaccante del Tott… - AzzoJacopo : Che fosse in transizione o su possesso consolidato, le ricezioni di Kane sono state una delle chiavi tattiche di Ci… - EmyScanu : RT @breakingnewsit: Trends: Antonio Conte, Kane, Guardiola, #ASRoma, #Tottenham, #PremierLeague e #valerioscanu - sergio_olivetti : @cmontalbano90 @pisto_gol La juve col chelsea un tiro in porta il tottenham 3 gol uno annullato e una paratona di E… -