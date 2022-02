Test Portimao Moto2: Canet da record nel Day 2, ma Acosta è a 37 millesimi - News (Di domenica 20 febbraio 2022) Cala il sipario sulla seconda giornata di Test della Moto2 in quel di Portimao, e lo fa nel segno di Aron Canet . Il portacolori del team Pons infatti ha concluso il day2 davanti a tutti, e lo ha ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 20 febbraio 2022) Cala il sipario sulla seconda giornata didellain quel di, e lo fa nel segno di Aron. Il portacolori del team Pons infatti ha concluso il day2 davanti a tutti, e lo ha ...

Advertising

F1inGenerale_ : Moto2/3 | Suzuki si conferma il migliore nella seconda giornata di test a Portimao. Canet e Acosta protagonisti in … - motosprint : Test #Portimao #Moto2: #Canet da record nel Day 2, ma #Acosta è a 37 millesimi ?? - y6hWtS0jmy9NCj1 : RT @gponedotcom: Dennis riesce a prendere parte alla seconda giornata in volata e Tatsuki gli strappa il miglior tempo di giornata proprio… - gponedotcom : Dennis riesce a prendere parte alla seconda giornata in volata e Tatsuki gli strappa il miglior tempo di giornata p… - Motorsport_IT : #Moto2 e #Moto3 sono scese in pista per due giorni di test pre-stagionali a #Portimao. Dopo la #MotoGP, anche le du… -