Roma, coppia di fidanzati aggrediti e rapinati per strada: presi due minorenni (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 17enne Romano e denunciato un 13enne, non imputabile, gravemente indiziati di una rapina in danno di una giovane coppia di fidanzati. La sera del 2 febbraio scorso, i Carabinieri sono intervenuti in via Valnerina dove una coppia di fidanzati, minorenni, era appena stata aggredita e rapinata. Le vittime hanno raccontato ai Carabinieri di essere stati avvicinati da due giovani che hanno prima aggredito la ragazza afferrandola per il collo e poi, dopo aver spintonato con forza il fidanzato contro un muro, portando via i loro rispettivi smartphone. Le immediate ricerche dei Carabinieri, orientate anche dall’applicazione che permette la localizzazione degli smartphone ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 20 febbraio 2022)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaParioli hanno arrestato un 17enneno e denunciato un 13enne, non imputabile, gravemente indiziati di una rapina in danno di una giovanedi. La sera del 2 febbraio scorso, i Carabinieri sono intervenuti in via Valnerina dove unadi, era appena stata aggredita e rapinata. Le vittime hanno raccontato ai Carabinieri di essere stati avvicinati da due giovani che hanno prima aggredito la ragazza afferrandola per il collo e poi, dopo aver spintonato con forza il fidanzato contro un muro, portando via i loro rispettivi smartphone. Le immediate ricerche dei Carabinieri, orientate anche dall’applicazione che permette la localizzazione degli smartphone ...

