Roberto Baggio | “Pasadena? Non dimentico | invidio chi gioca ancora…”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Pochissimi giorni fa è stato il cinquantacinquesimo compleanno di, leggenda italiana ed internazionale del calcio. Il Divin Codino ha avuto una carriera straordinaria nella quale ha vinto praticamente tutto. Una storia sportiva così importante nasconde, però, un cruccio che ancora oggi riesce a tormentarlo: il rigore fallito adurante la finale del Mondiale USA ’94 contro il Brasile. Le parole diIntervistato a Dribbling, trasmissione di Rai2, l’ex numero dieci ha parlato del suo momento attuale ripercorrendo i giorni della pandemia e toccando diverse tematiche tra passato e presente: “Cosa mi rimprovero? È qualcosa che non riesco a dimenticare. Il rigore fallito a. Gli anni purtroppo si sentono e passano per tutti. Però bisogna ...

juventusfc : Oggi è il compleanno del Divin Codino ?? Tanti auguri a Roberto Baggio ?? - Inter : ?? | AUGURI Buon compleanno a Roberto Baggio ???? - DiodatoMusic : Auguri al grande Roberto Baggio! #robertobaggio - Pasqualeiorizz2 : @Azzurri_En @BaggioOfficial Sei sempre il migliore …unico grande…Codino…Roberto Baggio…?????? - Al_Nao : RT @cervovski: Roberto Baggio col pandino verde militare nell’orto di casa sua è la cosa più vicentina che vedrete oggi -

"Cosa mi rimprovero? È qualcosa che non riesco a dimenticare. Il rigore fallito a Pasadena". Passato, presente, emergenza Covid e futuro:- che ieri ha compiuto 55 anni - si è raccontato in una lunga intervista a Dribbling su Rai2. "Gli anni purtroppo si sentono e passano per tutti - ha affermato- . Però bisogna ...oggi ha 54 anni , da 17 non gioca più a calcio , mondo dal quale è uscito definitivamente il 23 gennaio 2013 quando ha rassegnato le dimissioni da presidente del settore tecnico della ...L'ex Pallone d'Oro, Roberto Baggiom ha rilasciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni di Rai2, durante il corso della trasmissione Dribbling. 'Purtroppo c'è una cosa che ...Il “Divin Codino”, nel corso di un’intervista, ha confessato di aver trascorso in passato dei periodi estremamente bui. Ecco cos’ha detto Uno dei calciatori italiani più forti della storia, da molti ...