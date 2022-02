Pechino 2022: Bach agli atleti, 'non solo vi siete rispettati ma abbracciati anche se vostri paesi divisi da conflitti' (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino, 20 feb. (Adnkronos) - "Grazie Cina. Negli ultimi 16 giorni abbiamo ammirato eccezionali performance. Ognuno di voi si è sforzato per raggiungere il meglio. Siamo profondamente toccati per come facevate il tifo verso i vostri concorrenti per far si che raggiungessero anche loro il meglio. Non solo vi siete rispettato, ma sostenuti a vicenda, abbracciati anche se i vostri paesi sono divisi da conflitti". E' iniziato così il discorso del presidente del Cio Thomas Bach alla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. "Avete superato queste divisioni, dimostrando che in questa comunità olimpica siamo tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb. (Adnkronos) - "Grazie Cina. Negli ultimi 16 giorni abbiamo ammirato eccezionali performance. Ognuno di voi si è sforzato per raggiungere il meglio. Siamo profondamente toccati per come facevate il tifo verso iconcorrenti per far si che raggiungesseroloro il meglio. Nonvirispettato, ma sostenuti a vicenda,se isonoda". E' iniziato così il discorso del presidente del Cio Thomasalla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali di. "Avete superato questeoni, dimostrando che in questa comunità olimpica siamo tutti ...

