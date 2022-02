Pechino 2022, 10 medaglie dalle donne dell’Italia Team: la femminilità è olimpica (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino – E’ un’Italia Team che si veste ancora una volta al femminile. Delle 17 medaglie conquistate a Pechino 2022, 10 sono arrivate dalle magnifiche donne tricolori. La stella è Arianna Fontana che vince altri due medaglie personali alle Olimpiadi, arrivando a quota totale in carriera di 11 allori. L’oro nei 500 metri e l’argento nei 1500 dello short track brillano al collo. Giovane, ex commessa e felice campionessa olimpica è Stefania Constantini. Nel curling e insieme ad Amos Mosaner, la trentina realizza il sogno della vita sportiva e si prepara a gareggiare a Cortina, sul ghiaccio di casa. Nello short track, due sorelle hanno gioito sul podio. Arianna e Martina Valcepina. Nella staffetta mista e in Team con la ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 20 febbraio 2022)– E’ un’Italiache si veste ancora una volta al femminile. Delle 17conquistate a, 10 sono arrivatemagnifichetricolori. La stella è Arianna Fontana che vince altri duepersonali alle Olimpiadi, arrivando a quota totale in carriera di 11 allori. L’oro nei 500 metri e l’argento nei 1500 dello short track brillano al collo. Giovane, ex commessa e felice campionessaè Stefania Constantini. Nel curling e insieme ad Amos Mosaner, la trentina realizza il sogno della vita sportiva e si prepara a gareggiare a Cortina, sul ghiaccio di casa. Nello short track, due sorelle hanno gioito sul podio. Arianna e Martina Valcepina. Nella staffetta mista e incon la ...

