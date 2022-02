Pagelle Salernitana-Milan | i voti del ‘CorSport’ | serataccia Tomori e Maignan

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Le pagelle della Gazzetta #SalernitanaMilan - sportli26181512 : Pagelle Gazzetta - Diaz invisibile, si salvano Rebic e Romagnoli: La Gazzetta dello Sport boccia la prestazione di… - PianetaMilan : Pagelle #SalernitanaMilan, i voti del ‘@CorSport’: serataccia #Tomori e #Maignan #ACMilan #Milan #SempreMilan - MarcoTroiano8 : RT @MilanLiveIT: #Romagnoli si salva ?? #Diaz e #Giroud senza mordente ?? ???Le pagelle di #SalernitanaMilan - fantapazzcom : Salernitana - Milan: le pagelle di Fantapazz -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Salernitana

La, ultima in classifica e quasi destinata ormai alla retrocessione, ha fermato i ... Oggi, come di consueto, la Gazzetta dello Sport ha pubblicato voti eassegnate ai calciatori ...Commenta per primo- Milan 2 - 2, leMILAN Maignan 4,5: nettamente la peggiore partita da quando veste la maglia del Milan. Sbaglia completamente l'uscita che permette a Bonazzoli di insaccare il gol ...La Gazzetta dello Sport boccia la prestazione di Maignan contro lo Salernitana. Il portiere francese (voto 4) è il peggiore in campo all’Arechi, seguito da Tomori, Bennacer, Diaz e Giroud (5 per loro) ...La Salernitana, ultima in classifica e quasi destinata ormai ... Oggi, come di consueto, la Gazzetta dello Sport ha pubblicato voti e pagelle assegnate ai calciatori del Milan dopo la partita di ieri ...