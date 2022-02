Ora la Juventus comprerà anche Piatek? (Di domenica 20 febbraio 2022) La Fiorentina batte l’Atalanta 1-0 al Franchi. Il gol partita lo firma Piatek, ancora una volta decisivo, stavolta contro l’Atalanta americana. In campionato ne ha segnati già 2 in quattro partite, mentre sono 3 quelli messi a segno in Coppa Italia in due partite (di questi, uno al Napoli). Che farà adesso la Juventus? comprerà anche lui? Intanto, a Torino, si è già aperto il dibattito su Vlahovic. Il gol è scaturito da una bellissima azione di Nico Gonzalez che è scappato sulla destra ed ha servito palla al centro, dove ha trovato pronto Piatek, che si è aggiustato il pallone e lo ha calciato in rete. Al minuto numero 11. L’Atalanta era anche riuscita a pareggiare al 60? con Malinovskyi, ma l’arbitro Doveri, con l’aiuto del Var Banti, ha annullato il gol per fuorigioco di Hateboer. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) La Fiorentina batte l’Atalanta 1-0 al Franchi. Il gol partita lo firma, ancora una volta decisivo, stavolta contro l’Atalanta americana. In campionato ne ha segnati già 2 in quattro partite, mentre sono 3 quelli messi a segno in Coppa Italia in due partite (di questi, uno al Napoli). Che farà adesso lalui? Intanto, a Torino, si è già aperto il dibattito su Vlahovic. Il gol è scaturito da una bellissima azione di Nico Gonzalez che è scappato sulla destra ed ha servito palla al centro, dove ha trovato pronto, che si è aggiustato il pallone e lo ha calciato in rete. Al minuto numero 11. L’Atalanta erariuscita a pareggiare al 60? con Malinovskyi, ma l’arbitro Doveri, con l’aiuto del Var Banti, ha annullato il gol per fuorigioco di Hateboer. ...

