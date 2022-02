Omicidio ad Acilia | la morte di Paolo Corelli Il fratello | ‘Infami | avete tolto un papà a una bimba’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 febbraio 2022) Quasi una settimana fa, un uomo di 47 anni di, veniva ucciso sotto casa, colpito da almeno due proiettili. Una vera e propria esecuzione, un agguato che ha sconvolto tutti i residenti di Via Alberto Galli, in zona San Giorgio, che ancora non riescono a capacitarsi di come sia potuto succedere che un killer poco dopo le 6, all’alba di una mattina che sembrava come tante, abbia potuto portare a termine il suo ‘progetto’, con il peggiore degli epiloghi.stava uscendo per andare al lavoro al supermercato Emmepiù di Fiumicino, ad aspettarlo in macchina la compagna quando, improvvisamente, qualcuno lo ha sparato, poi è fuggito lasciandolo lì, senza vita. Leggi anche:, la pista della vendetta:e ...